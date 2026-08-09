Bakan Gürlek'ten Orman Yangınları Mesajı: 'Hiçbiri Faili Meçhul Kalmayacak'

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada,

şüphelilerden 9'unun tutuklandığını, 14 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını söyledi. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada orman yangınlarına ilişkin adli süreçlerin yakından takip edildiğini belirtti.

TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR

Yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumlularının tüm yönleriyle araştırıldığını ifade eden Gürlek, kasten yangın çıkaranların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına neden olanların da tespit edilerek adalet önüne çıkarılacağını söyledi. Gürlek, "Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Yeşil Vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın takibinde; Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla yangınların çıkış nedenleri ve sorumluları… https://t.co/QRoqzPJTW4 — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 9, 2026

Kaynak: Haber Merkezi