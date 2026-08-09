Edirne'de Anız Yangını Alarmı: Alevler Ormana Sıçradı

Edirne'nin Meriç ilçesinde gece saatlerinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına ekiplerin yanı sıra bölge halkı da müdahale ediyor.

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Edirne'de Anız Yangını Alarmı: Alevler Ormana Sıçradı
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Yangın, ilçeye bağlı Karayusuflu köyündeki Cevizlik mevkisinde gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, anız alanından ormanlık bölgeye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Meriç Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Edirne'de Anız Yangını Alarmı: Alevler Ormana Sıçradı - Resim : 1

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangının yayılmasını önlemek için ekiplerin karadan müdahalesi sürerken, bölgeye yangın söndürme helikopterleri de yönlendirildi. Köylüler de traktör ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor. Orman ve otluk alanda ilerleyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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