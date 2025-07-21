Bakan Göktaş’tan Fenomen ‘Raife Babaanne'ye Sürpriz Ziyaret

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elazığ programında dikkat çeken bir ziyarete imza attı. Elazığ'ın sosyal medya fenomeni Raife Babaanne’yi evinde ziyaret eden Bakan Göktaş, Raife Babaanne ile vakit geçirdi.

Torununun çektiği videolarla sosyal medyada fenomen haline gelen 88 yaşındaki Raife Erdem'in bir paylaşımına geçtiğimiz günlerde yorum yaparak, “Raife Babaannem, ilk fırsatta Elazığ’a gelip o güzel ellerini öpmek, duanı almak için gün sayıyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımızla seni buluşturmak nasip olsun. İyi ki varsın” ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Sözünü tutan Bakan Göktaş, Elazığ'ın Zenteriç Köyü'nde yaşayan Raife Erdem'in kapısını çaldı. Karşısında Bakan Göktaş’ı görünce büyük sevinç yaşayan Raife Babaanne, "Sen beni sevindirdin ve duamı aldın ya, artık yorulmazsın" diyerek Bakan Göktaş’a sarıldı.

‘AİLE YILI’NI EN İYİ TEMSİL EDEN AİLE’

Samimi sohbet esnasında Raife Babaanne'nin kendisi için ördüğü yeleği giyerek, yazmayı talan Bakan Göktaş, "Aile Yılı'nı en iyi temsil eden aile sizlersiniz bence. Rabbim, neşenizi daim etsin. Selamlarınızı Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğim." dedi.

Bakan Göktaş da ziyarette Raife Babaanne ve torunlarına çeşitli hediyeler verdi.

'SÖZLEŞTİĞİMİZ GİBİ'

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Göktaş, Raife Babaanne ile videosunu "Elazığ Sosyal medya üzerinden sözleştiğimiz gibi, Elazığ’a ilk ziyaretimizde Raife babaannemizin elini öpmeye geldik. Güler yüzüyle içimizi ısıtan, duasıyla gönlümüzü ferahlatan Raife babaannemize teşekkür ediyorum" sözleriyle paylaştı.

📍 Elazığ



Sosyal medya üzerinden sözleştiğimiz gibi, Elazığ’a ilk ziyaretimizde Raife babaannemizin elini öpmeye geldik.



Güler yüzüyle içimizi ısıtan, duasıyla gönlümüzü ferahlatan Raife babaannemize teşekkür ediyorum.🤍 pic.twitter.com/rutxXPtKom — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) July 20, 2025



