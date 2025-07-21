Dünya Şampiyonu Mete Gazoz'un Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi Ortaya Çıktı

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Uluslararası spor kariyerine hız kesmeden elde ettiği başarılarıyla devam eden sporcu Mete Gazoz, aşkını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilan etti.

Tokyo 2020’de Türkiye’ye okçuluktaki ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz’un sevgilisi Melike Ayvaz ile fotoğrafına büyük beğeni geldi.

METE GAZOZ KİMDİR?

8 Haziran 1999, tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mete Gazoz, okçuluğa 2010 yılında başladı. Yüzme, basketbol, resim ve piyano ile ilgilenerek okçuluktaki becerisini de geliştirmiş oldu. İlk ve lise öğrenimini İhlas Koleji'nde tamamladı.

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2013 Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası'nda Yıldızlar kategorisinde klasik erkek yay takımı ile gümüş madalya kazanması ile uluslararası alanda ilk başarısını elde etti.

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Bakü'de düzenlenen 2015 Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti. Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı. 17 yaşında iken 2016 Yaz Olimpiyatları'na katıldı.

DÖRDÜNCÜ OLDU

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında 4. oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'da klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalya kazandı.

BAŞARI ÜSTÜNE BAŞARI

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda Mete, maçı 6-4 kazanarak Olimpiyat Şampiyonu oldu. ABD'de düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı. ABD'de düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nı 4. olarak tamamladı. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay bireyselde Mete Gazoz, bronz madalya kazandı.