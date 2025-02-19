Mete Gazoz, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'ndan Umutlu

Samsun’da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda sıralama atışları yapıldı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada, 25 ülkeden 300’e yakın sporcu mücadele ederken, sıralama atışları yapıldı. Milli okçu Mete Gazoz, turnuvada ilk günün çok iyi geçtiğini söylerken, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Şampiyonaya çok iyi başlangıç yaptık. Umarım şampiyonanın ilerleyen günlerinde de bu başarımızı sürdürürüz. Avrupa Şampiyonası'nda hem bireyselde hem de takım olarak şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bizim için bu çok zor ve ulaşılmaz bir hedef değil. Zaten bugün gerçekleştirilen sıralama atışlarında da bunu herkese ispatlamış olduk. Pazar günü yapılacak olan finallerin sonucunda 2 altın madalya ile bu turnuvayı sonlandırmak istiyoruz."

Kaynak: AA