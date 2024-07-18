Bakan Göktaş Zamlı Aylıkları Duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı ve yaşlı aylığına da zam geldiğini açıkladı. Bakan Göktaş açıklamasında, temmuz ayı memur maaşlarının artmasına bağlı olarak sosyal yardım ödemelerinin de yükseleceğini söyledi.

Bakan Göktaş’ın açıkladığı zamlı aylıklara göre, evde bakım yardımı 9 bin 77, yaşlı aylığı ise 5 bin 7 TL oldu.

Bakan Göktaş, konuya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığı 3 bin 504 liradan 4 bin 181 liraya yükseldi. Buna ek olarak yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 2 bin 797 liradan 3 bin 338 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 7 liraya çıktı.

Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 8 bin 515 liradan 10 bin 159 liraya, Sosyo Ekonomik Destek hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 5 bin 330 liradan 6 bin 360 liraya yükseldi.

Ağır silikozis aylığı da 7 bin 698 liradan 9 bin 185 liraya çıktı."