Sokak Ortasında Pompalı Dehşet!

Denizli'de bir kişi sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçtı. Bir kişiyi vuran zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

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Sokak Ortasında Pompalı Dehşet!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yenişehir Mahallesi 27. Sokak'ta 20 GE 481 plakalı ticari araçtan inen S.S. sokakta yürüyen Azat Torun'a pompalı tüfekle ateş açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Torun'u Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Saldırı sonrası aracını bırakarak kaçan S.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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