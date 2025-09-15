Bakan Göktaş, Ankara’daki Frankofon Büyükelçilerle Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başkent Ankara’da görev yapan Frankofon ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aile Yılı” çerçevesinde uluslararası düzeyde yürütülen "Aile Diplomasisi" çalışmalarına ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Toplantıda kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik Türkiye’nin sosyal hizmet alanındaki deneyimlerinin paylaşıldığını ifade eden Göktaş, şunları söyledi:

"Kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerdeki ülke tecrübemizi paylaştık. Büyükelçilik görevi yapmış biri olarak, uluslararası işbirliklerinin olumlu etkilerini son derece önemsiyorum. Değerli Büyükelçilere çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

