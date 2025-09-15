Bakan Göktaş, Ankara’daki Frankofon Büyükelçilerle Buluştu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aile Yılı” çerçevesinde uluslararası düzeyde yürütülen "Aile Diplomasisi" çalışmalarına ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Toplantıda kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik Türkiye’nin sosyal hizmet alanındaki deneyimlerinin paylaşıldığını ifade eden Göktaş, şunları söyledi:

"Kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerdeki ülke tecrübemizi paylaştık. Büyükelçilik görevi yapmış biri olarak, uluslararası işbirliklerinin olumlu etkilerini son derece önemsiyorum. Değerli Büyükelçilere çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA