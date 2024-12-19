Bakan Fidan Azerbaycanlı Mevkidaşı Bayramov ile Kahire'de Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, D8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılmak için bulunduğu Mısır'ın Kahire şehrinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Bakan Fidan Azerbaycanlı Mevkidaşı Bayramov ile Kahire'de Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın başkenti Kahire’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Fidan’ın D-8’e üye seçilmesi vesilesiyle tebriklerini Bayramov’a ilettiği ifade edildi. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinden kaynaklanan meselelerin, Suriye'deki mevcut durumun ve Türkiye-Azerbaycan arasındaki muhtemel iş birliği alanları konusunda fikir alışverişi yapıldığı belirtilerek, Suriye'ye yönelik insani yardım planlarının ele alındığı aktarıldı.

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Kaynak: İHA

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