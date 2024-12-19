Bartın'da İş Cinayeti: 4 Katlı Binanın Çatısından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Bartın'da 50 yaşındaki inşaat işçisi Nuri Kaplan, dengesini kaybederek 4 katlı binanın çatısından düştü. Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bartın'da İş Cinayeti: 4 Katlı Binanın Çatısından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Bartın'ın Kavallar Mahallesi'nde 4 katlı bir inşaatın çatısında yapılan bakım çalışmasında görevli inşaat işçisi Nuri Kaplan dengesini kaybederek düştü. Beton zemine çakılan 50 yaşındaki Nuri Kaplan, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Kaplan'ın cenazesi otopsi ve defin işlemlerinin yapılması amacıyla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde bulunan morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Kaplan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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