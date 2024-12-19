Peş Peşe Kritik Görüşmeler: Cumhurbaşkanı'ndan Mısır'da Yoğun Diplomasi Trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağları bulunan Mısır ile savunma sanayii, enerji, ulaştırma ve kalkınma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmeye, 15 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstermeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının 13 yıldır büyük bedeller ödediğini, Suriyelilerin kendi geleceklerine karar vereceğini, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu, Suriye’nin yeniden imarı ve iç uzlaşısının sağlanması için Türkiye’nin desteğinin süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin bir an önce sağlanmasının gerektiğini, insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için Türkiye ile Mısır arasındaki dayanışmanın artarak devamının fayda sağlayacağını ifade etti.

PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin istikrarın ve güvenin hakim olduğu, terörün kökünün kazındığı, sığınmacıların gönüllü ve onurlu bir biçimde ülkelerine döndüğü bir Suriye’yi görmek istediğini, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA