Bakan Ali Yerlikaya'dan 'Suriye'ye Gönüllü Dönüşler'le İlgili Flaş Mesajlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin Suriyeli sığınmacılara yönelik sorularını yanıtladı. Bakan Ali Yerlikaya, Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine ilişkin süreç hakkında bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, geri dönüş konusunda Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüşme yapacaklarını söyledi.

Yerlikaya, "Suriyelilerle ilgili adres güncellemeleri zaten tamamlanmıştı. 2 milyon 936 bin Suriyeli var. Her birinin adresini biliyoruz. Biz şunu istiyoruz; kayıtlı, randevu sistemine göre işleyen bir çıkış olsun" ifadelerini kullandı.