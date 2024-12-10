11 Yıl Sonra Bir İlk! Erdoğan O Sınır Kapısının Açıldığını Duyurdu

Suriye'de Devlet Başkanı Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşü başladı. Ankara'dan sınır kapılarında yaşanan yoğunluğa çözüm amaçlı bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 yıldır kapalı olan Yayladağı Sınır Kapısı'nın açıldığını duyurdu.

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11 Yıl Sonra Bir İlk! Erdoğan O Sınır Kapısının Açıldığını Duyurdu

Suriye'de Beşar Esad yönetimindeki liderliğin çökmesinin ardından Türkiye'de bulunan Suriyeliler ülkelerine dönmeye devam ediyor. Yayladağı Sınır Kapısı, ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli sığınmacıların sınırlarda oluşturması beklenen yoğunluk nedeniyle 11 yılın ardından yeniden açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye geçişlerde "yığılmaları önlemek" amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı'nın açıldığını duyurdu.

11 Yıl Sonra Bir İlk! Erdoğan O Sınır Kapısının Açıldığını Duyurdu - Resim : 1

AMAÇ YIĞILMAYI ÖNLEMEK

Erdoğan dünkü (9 Aralık) Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada Suriyeli sığınmacıların dönüşüne ilişkin "Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı'nı da geçişlere açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yayladağı Hudut Kapısı'nın 2013 yılında geçici süreliğine kapatılması kararı alınmıştı. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan sınır kapısının karşısında Suriye'nin Keseb Sınır Kapısı bulunuyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Suriye Mülteci krizi Beşar Esad
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