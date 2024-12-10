5 Katlı Apartmanda Yangın Dehşeti! 3 Kişi Hastanelik Oldu

Bolu’da 5 katlı apartmanda doğal gaz kombisinden çıkan yangın sonrası faciadan dönüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

5 Katlı Apartmanda Yangın Dehşeti! 3 Kişi Hastanelik Oldu

Bolu’da Aktaş Mahallesi’nde 5 katlı apartmanın en üst katında Nesrin İşli’ye ait dairenin balkonunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Doğal gaz kombisinde çıkan yangını fark eden İşli, annesi ve teyzesiyle panikle dışarıya çıktı.

5 Katlı Apartmanda Yangın Dehşeti! 3 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 1

MUTFAK VE BALKONDA HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen Nesrin İşli ve diğer 2 kişi, ilk müdahale sonrası tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle evin mutfak ve balkon kısmında zarar oluştu.

5 Katlı Apartmanda Yangın Dehşeti! 3 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 2

Kaynak: DHA

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