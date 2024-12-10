5 Katlı Apartmanda Yangın Dehşeti! 3 Kişi Hastanelik Oldu

Bolu’da Aktaş Mahallesi’nde 5 katlı apartmanın en üst katında Nesrin İşli’ye ait dairenin balkonunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Doğal gaz kombisinde çıkan yangını fark eden İşli, annesi ve teyzesiyle panikle dışarıya çıktı.

MUTFAK VE BALKONDA HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen Nesrin İşli ve diğer 2 kişi, ilk müdahale sonrası tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle evin mutfak ve balkon kısmında zarar oluştu.

Kaynak: DHA