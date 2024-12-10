CHP'den 'Suriye' Toplantısı... Yeni Yol Haritası Oluşturulacak

Suriye’de 2011 yılından beri süren iç savaş sonucunda cihatçı terör örgütü HTŞ'nin öncülündeki Esad karşıtları, hafta sonu Şam yönetimini düşürdü. Komşuda yaşanan kritik değişiklik sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dış politika ve savunma kurmaylarından telefon üzerinden bilgi aldı. CHP ise bu gelişmeler üzerine partinin yeni yol haritasını çıkartmak için harekete geçti. Bu çerçevede CHP’nin hem milli güvenlikten hem de dış politikadan sorumlu danışma kurulları, bugün Özel başkanlığında partinin genel merkezinde toplanacak.

'ÇOK PARÇALI BİR YAPI BİZİM İÇİN RİSK'

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; Suriye’deki gelişmelerin başından beri düzenli olarak takip edildiğini belirten kurmaylar, CHP’nin gelişmelere bakışına ilişkin net bir çerçevenin de bugün yapılacak toplantı sonrası çizileceğini söyledi. Son gelişmelerle ilgili ilk ve taze gözlemlerini paylaşan kurmaylar; bölgede terör gruplarının egemen hale gelmesinin Türkiye açısından riskli olduğunu söyledi. Türkiye için Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması gerektiğini söyleyen kurmaylar, çok parçalı bir yapının riskli olabileceğini vurguladı.

'SIĞINMACILAR DÖNECEK Mİ BİLİNMİYOR'

Tüm bu tartışmalar sırasında Türkiye’nin sadece dış politika gündemine sıkışmaması gerektiğini söyleyen CHP kurmayları “İktidar yine bu gelişmelerden kendine başarı hikayesi arayacak. İç politika malzemesi yapacak. Propagandasını bu çerçeveden yürütmeye çalışacak. Oysa bölgede ciddi bir belirsizlik var. Sığınmacılar bu belirsizlikten ülkelerine dönecek mi dönmeyecek mi bilinmiyor. Bölgede büyüme riski olan bir YPG terörü var. Bunun dışında bu hafta görüşmeleri başlayacak bir asgari ücret ve ekonomi gündemi var. Biz tüm bu tehlikelerden ve halkın gündeminden kopmayacağız” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet