Bahçeli'nin Memleketinde Konuşan Tuncer Bakırhan 1 Ekim 2024'ü Hatırlattı: 'O Dönem Çok Cesur Bir Adım Attı'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, halk buluşmaları kapsamında Osmaniye'de partililerle biraraya geldi. DEM Parti Osmaniye Merkez İlçe Başkanlığı önünde yapılan halk buluşmasına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ve çok sayıda partili katıldı.

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuşan Bakırhan, "Nasıl Sayın Öcalan ezber bozuyorsa, nasıl gerçekten yeni hamleler yapıyorsa; kardeşliğimiz için, barış için, insanca, özgürce, kardeşçe bir arada yaşamamız için adımlar atıyorsa Sayın Bahçeli de o dönem çok cesur bir adım attı" dedi.

Bakırhan'ın açıklamaları şöyle:

"Büyük acıların sonrasında Sayın Öcalan öylesine tarihi bir adım attı ki öylesine bir kapı araladı ki resmen şunu söyledi: 'Demokrasi olacaksa silaha gerek yok. Kürt'ün dili, kimliği, geleceğini inkârdan vazgeçecekseniz silaha gerek yok.' Tek taraflı olarak önce PKK'yı feshettirdi, sonra silahları bıraktırdı ama dedi ki: 'Türkiye de hukukî ve siyasi zemini hazırlansın.' Yani hukuki zemin nedir? Sayın Öcalan dedi k, 'Cumhuriyet Kürt'e de eşit yurttaş olarak davransın, demokratikleşsin. Kürt'ü inkârdan vazgeçsin. Kürt'ü düşüncelerinden dolayı, dilinden, kimliğinden dolayı hapsetmesin. Kürt olduğu için ekonomik ayrımcılığa uğramasın. Kürt de bu ülkenin eşit yurttaşı olsun. Ayrımcı politikalar konulmasın. Kürt'ün anadili onun annesinin ak sütü kadar helaldir; özgürce konuşsun, kullansın, eğitimini görsün, öğretimini görsün.'

'BAHÇELİ ÇOK CESUR BİR ADIM ATTI'

Sayın Bahçeli Osmaniyelidir. 1 Ekim'de bizzat bizim Meclis grubumuzla el sıkıştı. Önemli bir gelişmeydi, o da ezber bozdu. Nasıl Sayın Öcalan ezber bozuyorsa, nasıl gerçekten yeni hamleler yapıyorsa; kardeşliğimiz, barış, insanca, özgürce, kardeşçe bir arada yaşamamız için adımlar atıyorsa, Sayın Bahçeli de o dönem çok cesur bir adım attı.

Bizim sıralarımıza gelerek, bizimle el sıkışarak o da aslında Türkiye'nin demokrasiye, barışa, Kürt meselesini çözmeye dönük bir irade ortaya koydu. Biz bu iradenin devam etmesi gerektiğini söylüyoruz. 1 Ekim'de ortaya konulan iradenin herkesin dikkate alması gerektiğini belirtiyoruz."

Kaynak: ANKA