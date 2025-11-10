Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreninde Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda düzenlenen anma töreninde konuştu.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreninde Önemli Mesajlar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz.

Cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar aynı amaca hizmet ediyor

Şu gerçeği altını kalın çizgilerle çizmek durumundayım. Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak İstiklal harbimizi zafere ulaştırarak milletimizi önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere aynı şekilde karşıyız.

Sosyal medyanın köpürttüğü toplumsal gerilimden beslenen siyasetçilerin de büyüttüğü bu cepheleşmenin en büyük mağduru bizzat Gazi Mustafa Kemal olmakta, Atatürk'ün hatırası ve eserleri olmaktadır."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Kemal Atatürk
Son Güncelleme:
Diyanet’ten ‘Atatürk’ Anması Diyanet’ten ‘Atatürk’ Anması
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
O Günleri Yaşayanlar Gözyaşlarıyla Anlattı! 'Böyle Adam Bir Daha Gelmez' O Günleri Yaşayanlar Gözyaşlarıyla Anlattı! 'Böyle Adam Bir Daha Gelmez'
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü Ankara'da Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü
Balıkesir'de Deprem Fırtınası! Sındırgı Yine Sallandı Sadece Bu Sabahtan İtibaren 6 Deprem Oldu!
'Dijital Kıyamet' Yaklaşıyor! Bilim Dünyası 2028'i Gösterdi 'Dijital Kıyamet' Yaklaşıyor! Bilim Dünyası 2028'i Gösterdi
CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı
Yatırımcılar Dikkat! Piyasalar Hareketlendi, Altın Uçuşa Geçti Piyasalar Hareketlendi, Altın Uçuşa Geçti