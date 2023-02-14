Bahçeli'nin hedef aldığı Ahmet Şık ne demişti? 'Ben parti devletine karşıyım'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında yaptığı konuşmada TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ı hedef alarak "TBMM’den yaka paça atmak devletin ve hukukun şeref ve güvenlik konusudur" demişti.

Bahçeli'nin sözlerine yanıt veren Şık, "Gizledikleri günahlarının üzerini örtme çabasında" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin başlattığı polemik, Şık'ın 13 Şubat 2023 tarihinde Fatih Portakal'ın Youtube yayınında yaptığı açıklamaları gündeme getirdi. Şık, o konuşmasında parti devletine karşı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz yurttaş dayanışması ile para topluyoruz ve çadır alıyoruz. 100 liralık çadırı ertesi gün sorduğumuzda 200 lira diyen yerler var. Fırsatçılık her yerde, hepimizin genlerine sinmiş durumda. Bunu kontrol edecek, gerektiğinde hak ettiği cezayı verecek olan da devlettir."

Şık'ın bu ifadeleri sonrası araya giren Portakal "Seni devlet düşmanı ilan ettiler bu arada" dediğinde ise Şık şunları söylemişti:

"Benim bir devlet düşmanlığım elbette var ama tarif ettiğim başka bir şey. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl bir yapı içinde olduğunu anlatmaya çalışıyorum. İktidar yanlısı olanların neden sahip çıktığını anlıyorum, muhalif kanatta olup 'hükümetle devleti ayır' diyenler de var ama şunu gözden kaçırıyorlar: Türkiye artık bir parti devleti oldu. Devletin tüm aygıtlarını halka düşmanlık etmek için kullanan bir örgüt devleti ele geçirmiş durumda değil mi?

Devletin yanında olmakla devletin bütün organlarını halka düşmanlık etmek için kullanan, parti organına çeviren bir sistemin, partinin ya da kişilerin yanında olmak başka bir şey. Benim burada tarif etmeye çalıştığım şey şu; bu devleti yönetenler kendinden olmayana düşman değil mi? Önümüze çıkan afetteki tutum bu düşmanlığa dair bir şey söylemiyor mu? Devlet zaten bu enkazın altında kaldı.

ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ DEVLETİ YENİDEN İNŞA ETMEK

Bizim öncelikli görevimiz; benim devleti yıkmak gerekir demekten kastım; bu ülkede yaşayan herkesin görevi yeni baştan bir devlet inşa etmek. Yurttaşına sahip çıkan, kıyamette, afette, felakette yurttaşını çaresizliğe terk etmeyen, soymayan, sövmeyen, yurttaşını ölüme terk eden değil yaşatmaya çalışan bir devlet anlayışıdır istediğimiz. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Bizi güvenli konutlarda, iyi şartlarda yaşatan, herkese eşit mesafede yaklaşan onurlu bir devleti birlikte kuralım, bunlarla olmuyor diyorum. Ben AKP'nin üzerinde oturduğu devlet sisteminin sorunlu olduğunu söylüyorum. AKP gider bir başkası gelir ama bu sistem böyle kalırsa değişen bir şey olmaz. Yeni baştan bir şey inşa etmek gerekiyor."