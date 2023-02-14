CHP'li Erkek, YSK'ya görevini hatırlattı: Aksi demokrasiye darbe vurmaktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Seçim Kurulu'nun görevinin seçimleri zamanında yaptırmak olduğunu belirtti ve "Aksi demokrasiye en ağır darbeyi vurmaktır" dedi.

CHP'li Erkek, YSK'ya görevini hatırlattı: Aksi demokrasiye darbe vurmaktır

Türkiye'de 10 ili yıkan depremin ardından seçim tarihiyle ilgili tartışma başladı.

Cumhuriyet döneminin en büyük kayıplarından olan felaketin ardından AKP kurucusu eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, seçimlerin ertelenmesi çağrısında bulundu.

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Kendisini "AKP'nin özgül ağırlığı" olarak nitelendiren Arınç, bu dönemde seçimlerin yapılmaması gerektiğini ileri sürdü.

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CHP'Lİ ERKEK: AKSİ DEMOKRASİYE EN AĞIR DARBEYİ VURMAKTIR

Arınç'ın çağrısının ardından seçimlerin ertelenmesine yönelik tartışmalar alevlendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Seçim Kurulu'nun görevinin seçimleri zamanında yaptırmak olduğunu belirtti ve "Aksi demokrasiye en ağır darbeyi vurmaktır" dedi.

Erkek, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"TBMM savaş hali ilanına karar vermedikçe seçimler ertelenemez. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi birlikte 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Yüksek Seçim Kurulu’nun temel görevi de seçimleri zamanında yapmaktır. Aksi demokrasiye en ağır darbeyi vurmaktır."

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