Ahmet Şık'tan Bahçeli'ye yanıt: Gizledikleri günahların üzerini örtme çabasında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında yaptığı konuşmada TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ı hedef alarak "TBMM’den yaka paça atmak devletin ve hukukun şeref ve güvenlik konusudur" demişti. Ahmet Şık, sosyal medya hesabından Bahçeli'ye yanıt verdi.

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Ahmet Şık'tan Bahçeli'ye yanıt: Gizledikleri günahların üzerini örtme çabasında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremin ardından günlerdir herhangi bir açıklama yapmamış ve deprem bölgesini ziyaret etmemişti. Tepkilerin hedefi olan Bahçeli, geçtiğimiz hafta iptal etmediği grup toplantısını bu hafta da iptal etmeyerek TBMM'de kürsüye çıktı. Yapılan yardımları hedef alan Bahçeli, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ı da boş geçmedi.

Bahçeli, Şık ile ilgili "TİP’in PKK kontenjanlı sözde milletvekili "Böyle bir devletin düşmanı olmak meşrudur" açıklamasıyla halk ve devlet düşmanlığında yeni bir sayfa açmıştır. Geldiğimiz bu aşamada bu gedikli düşmanı TBMM’den yaka paça atmak devletin ve hukukun şeref ve güvenlik konusudur." ifadelerini kullandı.

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ŞIK'TAN YANIT

Şık, sosyal medya hesabından Bahçeli'ye yanıt verdi. Bahçeli'nin sözlerini alıntılayan Şık, şu ifadeleri kullandı:

"Ele geçirdikleri devletin tüm organlarını halka düşmanlık etmek için kullanan,yurttaşını ölüme terkeden siyasi parti kılığına girmiş Saray Rejimi adındaki suç örgütünün ortağı bayrağın altına sakladıkları suçlarının, dinin ardına gizledikleri günahlarının üzerini örtme çabasında."

Ahmet Şık'tan Bahçeli'ye yanıt: Gizledikleri günahların üzerini örtme çabasında - Resim : 2

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