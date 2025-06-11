Bahçeli’den Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı İçin Taziye Mesajı: 'Türk Tıbbının Gururu, Milletimizin İftihar Kaynağı Olmuştur'

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in hayatını kaybettiğini Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı. Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekânı cennet, makamı ali olsun’ sözleriyle duyurmuştu.

BAHÇELİ'DEN PEŞ PEŞE ÖVGÜ

Tıp dünyasını yasa boğan ölümün ardından taziye mesajları tek tek sıralanırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den de bir taziye mesajı geldi.

Sosyal medya hesabı X hesabından paylaşım yapan Bahçeli, Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in tıp biliminin dünya çapında saygı duyulan isimlerinden biri olduğunu belirterek ‘Yaşargil’in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım’ dedi.

Bahçeli’nin paylaşımının tamamında şu ifadeler yer aldı:

Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” , tıp biliminin dünya çapında saygı duyulan ismi, ülkemizin yetiştirdiği en değerli bilim insanlarından biri olan Sayın Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım.

'TÜRK TIBBININ GURURU'

Prof. Dr. Yaşargil, yalnızca hekimlik alanında değil; bilimsel çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve insanlığa sunduğu katkılarla da Türk tıbbının gururu, milletimizin iftihar kaynağı olmuştur. Kendisi, ülkemizin adını uluslararası bilim camiasında en üst düzeyde temsil etmiş, eserleriyle ve öncülük ettiği yöntemlerle pek çok hayatın kurtulmasına vesile olmuştur.

'MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Kendisinin azmi, dehası ve insanlığa adanmış hayatı, gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Onun mirası, sadece tıpta değil; bilime, emeğe ve millete adanmışlığın en yüksek örneği olarak da yaşayacaktır. Milletimizin başı sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

“Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” , tıp biliminin dünya çapında saygı duyulan ismi, ülkemizin yetiştirdiği en değerli bilim insanlarından biri olan Sayın Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım.



Prof. Dr. Yaşargil, yalnızca hekimlik alanında… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) June 11, 2025

Kaynak: Haber Merkezi