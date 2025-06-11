Şam-İstanbul Hattında İlk Sefer

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Suriye Hava Yolları’nın Şam-İstanbul hattındaki ilk seferinin gerçekleştiğini açıkladı.

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Şam-İstanbul Hattında İlk Sefer
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Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye Hava Yolları’nın Şam-İstanbul hattındaki ilk seferinin gerçekleştiğini duyurdu.

Uraloğlu, paylaşımında, "Gökyüzünde yeni kapı açıldı... Suriye’den Türkiye’ye... Suriye Hava Yolları’nın Şam-İstanbul hattındaki ilk seferi gerçekleşti. Şam Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yeni gönül köprümüzü hayata geçirdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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