Şam-İstanbul Hattında İlk Sefer
Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Suriye Hava Yolları’nın Şam-İstanbul hattındaki ilk seferinin gerçekleştiğini açıkladı.
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Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye Hava Yolları’nın Şam-İstanbul hattındaki ilk seferinin gerçekleştiğini duyurdu.
Uraloğlu, paylaşımında, "Gökyüzünde yeni kapı açıldı... Suriye’den Türkiye’ye... Suriye Hava Yolları’nın Şam-İstanbul hattındaki ilk seferi gerçekleşti. Şam Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yeni gönül köprümüzü hayata geçirdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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