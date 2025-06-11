Bahar Aksu Cinayeti Davası: Adliye Önünde İki Kişiye Gözaltı

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Ayrıldığı Rüstem Elibol ve beraberindeki üç kişi tarafından İstanbul Şişli'de kaçırılmaya çalışılan, arabaya binmemek için direndiği sırada tabancayla vurularak katledilen 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun ölümüyle ilgili dava, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Dava öncesi Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelen Kadın Dayanışma Komiteleri üyeleri, "Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın" yazılı pankart açtı, basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında, "Biliyoruz ki bir ülkede koruma kararlarına rağmen her gün bir kadın öldürülüyorsa burada tek suçlu, tek fail, tetiği çeken değildir. Gizli faillerin de ensesinde olduğumuzu söylemek için bugün buradayız. Peki kim bu gizli katil, failler? Devletin ilk görevi, vatandaşının canını korumaktır. Ama İçişleri Bakanı diyor ki ‘Kadınlar o kapıyı açmasaydı öldürülmezdi.’ 2024 yılında öldürülen kadınların çoğu ateşli silahlarla öldürüldü. Bu silahlar marketlerde mi satılıyor dostlar? Soruyoruz size" denildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Basın açıklaması sırasında, katılımcılar ellerinde, üzerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın fotoğrafının bulunduğu "Suçlusunuz" ifadesi yer alan dövizler taşıdı. Bu dövizlerin suç unsuru oluşturduğu gerekçesiyle yapılan polis müdahalesiyle iki kişi gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA