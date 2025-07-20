Bahçeli, Kamu-Sen Yöneticileriyle Görüştü

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da Türkiye Kamu-Sen yöneticileriyle buluştu.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bahçeli; Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sendika yönetimi ve temsilcileriyle birlikte ATO Congresium'da görüştü.

Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Görüşmenin içeriğine dair herhangi bir detay paylaşılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi