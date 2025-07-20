Bahçeli, Kamu-Sen Yöneticileriyle Görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Kamu-Sen yöneticileriyle bir araya geldi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da Türkiye Kamu-Sen yöneticileriyle buluştu.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bahçeli; Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sendika yönetimi ve temsilcileriyle birlikte ATO Congresium'da görüştü.
Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Görüşmenin içeriğine dair herhangi bir detay paylaşılmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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