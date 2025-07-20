Ankara'da Dehşet Veren Olay: Aidat İsteyen Apartman Yöneticisini Katletti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir şahıs, aidat isteyen apartman yöneticisini bıçaklayarak katletti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da Dehşet Veren Olay: Aidat İsteyen Apartman Yöneticisini Katletti
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Olay, öğle saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki Çavuş Apartmanı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, apartman yöneticisi M.D., aidatları düzenli ödemeyen S.D.’den aidat ödemelerini yapmalarını istedi. S.D.’nin ödeme yapmak istememesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine S.D., yönetici M.D.’yi bıçakladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan açıklamada, M.D.’nin yaşamını yitirdiği belirledi. S.D. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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