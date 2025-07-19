Üniversiteli Genç Apartta Ölü Bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir apartta kalan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi İ.U.İ. ölü bulundu. Banyoda kömür yakıldığı ve hava çıkışlarının kapatıldığının tespit edildiği olayda, intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

Üniversiteli Genç Apartta Ölü Bulundu
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Olay, dün gece Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Caddesi üzerindeki bir öğrenci apartında meydana geldi. Yalnız yaşayan İ.U.İ.'den (22) bir süre haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BANYODA KÖMÜR YAKILIP HAVA ÇIKIŞLARI KAPATILMIŞ

Genç, banyoda hareketsiz şekilde yerde yatarken bulundu. Yapılan ilk incelemede banyoya mangal konularak kömür yakıldığı, karbonmonoksit gazının ortamı kapladığı tespit edildi. Banyodaki hava çıkış noktalarını da bantla kapatan gencin intihar ettiği değerlendiriliyor.

İ.U.İ.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Gencin cenazesi işlemlerin ardından Bursa'ya gönderildi.

Kaynak: İHA

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