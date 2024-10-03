Bahçeli ile Davutoğlu Ayaküstü Sohbet Etti: 'Türkiye’nin Birikiminize İhtiyacı Var'

MHP lideri Bahçeli, TBMM resepsiyonunda Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile ayaküstü sohbet etti. Bahçeli, Davutoğlu'na "Türkiye’nin birikiminize ihtiyacı var. Televizyonlarda çok güzel yorumlarınız oldu, memnun oldum" dedi.

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Bahçeli ile Davutoğlu Ayaküstü Sohbet Etti: 'Türkiye’nin Birikiminize İhtiyacı Var'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yeni yasama yılı açılışında DEM Parti grubu ile tokalaşan, resepsiyonda ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Siyaseten söylenmiş sözler birbirimizi kırmıyoruz inşallah" diyerek gündem olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu kez de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na söylediği sözler ortaya çıktı.

Resepsiyonda Davutoğlu ile ayaküstü konuşan Bahçeli, "Zat-ı-aliniz bu dönemde çok önemli, Türkiye’nin birikiminize ihtiyacı var. Televizyonlarda çok güzel yorumlarınız oldu, memnun oldum" dedi.

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