DEM Parti'den Tokalaşma Yorumu: 'Özel Anlamlar Yüklemeyi Açıkçası Doğru Bulmuyoruz'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün TBMM’nin açılışında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile tokalaştı. Daha sonra DEM Parti ile tokalaşması sorulan Bahçeli “Dünyada barışı isterken, kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım” açıklamasında bulundu.

Bahçeli’nin tokalaşma ve açıklamalarını DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Eş Genel başkanımız ile tokalaşması ve taziye dileklerini iletmesi aslında işin doğası gereği olan bir durumdur." dedi.

Koçyiğit'in açıklaması şu şekilde:

"Meclisin en önemli işlevi halkın sorunlarını istişare ile çözmek yani halkın derdine derman olmaktır. Bunu yapmak içinde Siyasi partilerin karşılıklı diyalog içinde olmaları gerekir. Bu siyasetin doğası gereğidir. Bunun için siyaset sorun çözme sanatıdır denir. Ama Türkiye’de çok uzun zamandır bu artık yapılamıyor. Büyük bir kamplaşma, kutuplaşma hakim. Bu da en temel sorunlarda bile konuşmayı yan yana gelmeyi engelliyor. Ve bu normal olmayan bir durum. Bu nedenle 1 Ekim günü meclis açılışında MHP genel başkanın bizim sıralara gelip Eş Genel başkanımız ile tokalaşması ve taziye dileklerini iletmesi aslında işin doğası gereği olan bir durumdur. Bu nedenle çok özel anlamlar yüklemeyi açıkçası doğru bulmuyoruz. Ama tabi tamamen önemsizdir de denemez. Çünkü bu nerdeyse çok uzun bir aradan sonra mecliste ilk defa oluyor. Yine de bu konuda temkinli olmak ve başka pratik adımlar ile desteklenmedikçe buradan yeni bir süreç vb. değerlendirmelerine kapılmamak gerekir görüşündeyim."

Kaynak: Gerçek Gündem