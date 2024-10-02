DEM Parti’den İlk Tokalaşma Yorumu

MHP lideri Devlet Bahçeli ile TBMM Genel Kurulu’ndan tokalaşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’dan ilk açıklama geldi. Bakırhan, tokalaşma eylemini “Olması gereken bir tabloydu” şeklinde değerlendirdi.

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DEM Parti’den İlk Tokalaşma Yorumu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısı sonrası Meclis’te gazetecilerin sorularını cevapladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, dün TBMM’nin açılışında kendisi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tokalaşması ve sonrasında “Dünyada barışı isterken, kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım” açıklaması Bakırhan'a soruldu.

Bakırhan soruya "Meclis çatısı altında olması gereken bir tabloydu. Siz de haklısınız. Müzakere ve diyalog zemini olmadığı için herkes şaşırmış olabilir. Meclisin asıl görevlerinden birisi budur” şeklinde yanıt verdi.

“ANORMAL BİR DURUM YOK”

Konuşmasını sürdüren Bakırhan, ülkeyi refaha ve huzura kavuşturacak her adımı desteklemeye hazır olduklarını daha önce de dile getirdiklerini hatırlatarak "Halklar bizi buraya niye seçip gönderdiler? Türkiye temel meselelerini konuşup çözüm yolları üretmek için Türkiye Türkiye'de her zamankinden daha fazla diyalog ve müzakereye ihtiyaç var. Sayın Bahçeli'nin gelmesi de gayet normaldi, anormal bir durum yok” değerlendirmesinde bulundu.

“TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL BARIŞA İHTİYACI VAR”

Bakırhan, Bahçeli'nin "ülkemizde barışı sağlamamız lazım” sözleri ile ilgili gelen soruya da şu yanıyı verdi:

"Yani sadece tokalaşmaktan yeni bir süreç çıkar mı bilmiyorum ama Türkiye'nin bir toplumsal barışa ihtiyacı olduğu konusu doğru. Bizim de Meclis'te iktidar başta olmak üzere bütün siyasi partilerle bu toplumsal barışı örecek söylem için adım atmamız gerektiğini belirtmek istiyorum."

Etiketler
Tuncer Bakırhan Devlet Bahçeli DEM Parti MHP
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