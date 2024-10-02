Özel, ‘Dokunulmazlık Oylamasında Direnecektik’ Dedi, O Dönem Direnen Vekilden Yanıt Geldi

Dün TBMM açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'e girdiği esnasında CHP grubunun ayağa kalkmasına yönelik eleştiriler devam ediyor.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grubunun Erdoğan'ı ayakta karşılamasını eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz CHP’liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız; yoksulluğa mahkum edilen emekliler için, yatağa aç giren çocuklar için ayağa kalkarız!

Hakları gasp edilen KHK’lılar için, cezaevinde iradesine ipotek konulan Hatay halkı için ayağa kalkarız! Milletten çalınan 128 milyar doların hesabını sormak için,

Yine milleti soyan 5’li çeteye dur demek için ayağa kalkarız.

Halka, Anayasaya, rejime saygısı olmayan kimse bizden saygı beklemesin!"

Bu akşam TV 100'de Kübra Par'ın programına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel,o eleştirilere yanıt vererek, 2016 yılında milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik oylamayı hatırlatarak Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

"Erdoğan'a direnecektiysek o dokunulmazlık oylamasında oylamaya gitmeyerek yapacaktık" diyen Özel, "Onu yapıp bugün ayağa kalkmayarak bunu göstermek zor" diye konuştu.

‘ERDOĞAN’A DOKUNULMAZLIK OYLAMASINDA DİRENECEKTİK BUGÜN AYAĞA KALKMAYARAK BUNU YAPMAK ZOR’



🗣️Özgür Özel: Erdoğan’a direnecektiysek o dokunulmazlık oylamasında oylamaya girmeyerek yapacaktık onu yapıp bugün ayağa kalkamayarak bunu göstermek zor.@kubrapc @eczozgurozel



ÖzgürÖzel… pic.twitter.com/qrQ3KPR6LL — TV100 (@tv100) October 2, 2024

Özel'in bu yanıtına cevap, CHP'li eski milletvekili Eren Erdem'den geldi.

O dönem, dokunulmazlıkların kaldırılması teklifine "Hayır" oyu verdiklerini ifade eden Erdem, Özel'e yönelik ağır ithamlarda bulundu.

Erdoğan'a o dönemde "Hayır" oyu vererek ve bunu kamuoyuna deklare ederek direndiklerini söyleyen Erdem, Özel'in bu tutumları nedeniyle kendilerini Kemal Kılıçdaroğlu'na şikayet ettiğini iddia etti.

Eren Erdem, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

O gün HAYIR oyu verdik ve bunu kamuoyuna deklare ettik!

VE siz bu tutumumuz sebebiyle bizleri gidip Kemal beye “bunlar grubun ahengini bozuyor” diye şikayet etmediniz mi?

17 Nisan 2016’da Manisa Gölmarmara ilçe başkanları toplantısında, dokunulmazlıkların kaldırılmasına HAYIR diyen CHP Milletvekillerine ayar vermek için noktası virgülüne; “Biz dokunulmazlıklara AKP’nin, RTE’nin kimyasını bozmak için ‘Evet’ diyoruz; ama görüyorsunuz ki bazı milletvekillerimizin de kimyası bozulmuş, bu nedenle dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıkıyorlar” demediniz mi?

Sizde Grup Başkanvekiliydiniz. Hayır oyu verecek olan Milletvekillerini tek tek arayıp; “eğer dokunulmazlıklara hayır diyecekseniz genelkurula oy vermeye gelmeyin” dediniz mi? Demediniz mi?

Oylamaya katılan CHP vekillerinin %90’ı HAYIR oyu verdi, siz referanduma gitmesin “bahanesiyle” dokunulmazlıklara EVET oyu vermediniz mi? 367’yi geçsin diye organizasyon yapmadınız mı?

13 yahut 17 kişiyi organize edip EVET oyu vermediniz mi? Yapmayın etmeyin, hepimizin önünde gerçekleşti bu!

Ordaki insanlar hala hayatta sayın Başkan…

'DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASINDA EMEĞİNİZ BÜYÜK SAYIN BAŞKAN'

Dokunulmazlıkların kaldırılmasında emeğiniz çok büyük Sayın Genel Başkan…

Biz o gün HAYIR dedik. Siz ise EVET için lobicilik yaptınız. Şimdi kalkmış, tam tersi bir yerden siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Hadi, bilmeyenler yedi diyelim… Yaşananları bilenler yemez!"

O gün HAYIR oyu verdik ve bunu kamuoyuna deklare ettik!

📍VE siz bu tutumumuz sebebiyle bizleri gidip Kemal beye “bunlar grubun ahengini bozuyor” diye şikayet etmediniz mi?

📍17 Nisan 2016’da Manisa Gölmarmara ilçe başkanları toplantısında, dokunulmazlıkların kaldırılmasına… https://t.co/hS6Qr4jr6v — Eren Erdem (@erenerdemnet) October 2, 2024

NE OLMUŞTU?

2016 yılında AKP grubu, TBMM Başkanlığı'na, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin geçici Anayasa değişikliği teklifi sundu.

Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu teklife "Anayasa'ya aykırı olmasına rağmen evet oyu vereceğiz" dedi.

Anayasa değişikliği teklifi, AKP-MHP ve CHP Grubunun oylarıyla Meclis'ten geçti. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla birlikte dönemin HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ ve çok sayıda milletvekili 6 Kasım 2016'da gözaltına alınıp tutuklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem