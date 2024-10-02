İYİ Parti’de Kan Kaybı Sürüyor! Topluca İstifa Ettiler

İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Müsavat Dervişoğlu'nun liderliğindeki Bilecik teşkilatında üst düzey ayrılıklar peş peşe yaşanırken, istifa eden isimlere yenileri eklendi.

Geçtiğimiz aylarda Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde istifa eden İyi Parti ilçe başkanının ardından 6 kişi daha istifa ettiğini açıkladı.

6 ÜYE DAHA İSTİFA ETTİ

Son olarak 31 Mart Yerel Seçimlerinde İYİ Parti’den Gölpazarı Belediye Başkan Adayı olan Ömer Cihangirli, İYİ Parti Gölpazarı İl Genel Meclis Üyesi Adayı Metin Berberoğlu, İlçe Başkan Vekili Recep Tuna, İlçe Başkan Yardımcıları Celal Sezgin ile Aziz Dönmez ve Belediye Meclis Üyesi Adayı Fikret Yıldız görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Heyet, istifalarına ilişkin açıklamalarda bulunurken "Göreve geldiği günden beri egoist yönetim anlayışı ile hareket eden İl Başkanı Yusuf Paçacı ve sorunlarına kulak asmayan İYİ Parti Genel Merkez yöneticilerine tepki amacıyla istifa ettik" şeklinde ifadelere yer verdi.

NİSAN AYINDA İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Mehmet Seyit Küçük, nisan ayında hem görevinden hem de partisinden istifa etmişti. Son günlerde ise 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'den Bilecik Belediye Başkan Adayı olarak yarışan Göksel Aydın ile Bilecik Merkez İlçe Başkanı Hatice Yiler, iş yoğunluğu gerekçesiyle istifa ettiklerini duyurdu.

Kaynak: İHA