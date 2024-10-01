MHP Genel Başkanı Bahçeli DEM Partili Vekillerle Tokalaştı Barış Mesajı Verdi: 'Dünyada Barış İsterken Kendi Ülkemizde Barışı Sağlamak Lazım'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, DEM Parti eş başkanları ile el sıkışmasına yönelik soruya barış mesajıyla cevap verdi. Bahçeli, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı’nın İsrail açıklamalarına ilişkin soruya Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı’nı muhtemel gelişmeler üzerinde kararlı bir şekilde duruyor. Türk milletini de bu manada uyarıyor" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem