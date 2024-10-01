Bahçeli ve Özel Ayaküstü Sohbet Etti! Bahçeli'den Özel'e: 'Birbirimizi Kırmıyoruz İnşallah'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından verilen TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı resepsiyonunda, Milletçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bir araya gelerek tokalaştı ve ayaküstü kısa süre sohbet etti.

MHP lideri Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılış resepsiyonunda CHP lideri Özel'e, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin gereği" dedi. Özel de Bahçeli'ye, "Herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgide eksiklik göstermemek" diyerek yanıt verdi.

Kaynak: ANKA