İran, İsrail'i 200'ün Üzerinde Balistik Füzeyle Vurdu! Saldırının Ardından İsrail'den İlk Açıklama

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Hagari'den açıklama geldi.

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İran, İsrail'i 200'ün Üzerinde Balistik Füzeyle Vurdu! Saldırının Ardından İsrail'den İlk Açıklama

İran’ın İsrail’e yönelik başlatması beklenen füze saldırısı başladı. İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e balistik füze fırlatıldığını açıkladı. Başkent Tel Aviv ve Kudüs’te siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemi devreye girdi. İsrailliler, sığınaklara sığındı.

Öte yandan füze saldırısına ilişkin görüntülerde, çok sayıda füzenin hava savunma sisteminden kurtulup şehre düştüğü de görüldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari'den, İran'ın saldırısına ilişkin ilk açıklama geldi. Hagari “İsrail vatandaşlarını savunacağız ve İran füzelerine uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Şu anda İran'dan İsrail'e yönelik başka bir tehdit olmadığını ve füze saldırısının sona erdiğini söyleyen Hagari, “Bu aşamada hala saldırıya ilişkin bir değerlendirme yapıyoruz” ifadelerini kullanarak, şu ana kadar can kaybı olup olmadığının bilinmediğini aktardı.

Füze saldırısının ardından İsraillilere sığınaklardan ayrılabilecekleri bildirildi.

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Kaynak: İHA

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