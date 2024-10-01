İsrail'den Yeni İddia: Bir Hizbullah Komutanı Daha Öldürüldü

İsrail, Lübnan'daki Hizbullah örgütünün komutanlarından Muhammed Cafer Kasır'ı öldürüldüklerini iddia etti. Hizbullah tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail'den Yeni İddia: Bir Hizbullah Komutanı Daha Öldürüldü

İsrail ordusu, Hizbullah'ın silah temininden sorumlu komutanı Muhammed Cafer Kasır'ı öldürüldüklerini iddia etti. Ordunun açıklamasında, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda Kasır'ın hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden olan Kasır'ın, stratejik silahların Hizbullah ulaşmasını sağlayan operasyonları yönettiği ve örgüte finansal kaynaklar sağladığı belirtildi.

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