Bahçede Oynarken Araç Çarptı: Bir Buçuk Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hafif ticari araç 1 buçuk yaşındaki çocuğa çarptı. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bahçede Oynarken Araç Çarptı: Bir Buçuk Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Toptaş Mahallesi’nde saat 17.30 sıralarında kaza meydana geldi. İddiaya göre, N.Z.'nin kullandığı hafif ticari araç ikametinin bahçesinde oynayan 1,5 yaşındaki yakını Yunus Emre Zeyrek'e çarptı. Kazada küçük çocuk ağır yaralandı. Battalgazi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Emre Zeyrek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Araç sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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