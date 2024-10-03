Bahçede Oynarken Araç Çarptı: Bir Buçuk Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Toptaş Mahallesi’nde saat 17.30 sıralarında kaza meydana geldi. İddiaya göre, N.Z.'nin kullandığı hafif ticari araç ikametinin bahçesinde oynayan 1,5 yaşındaki yakını Yunus Emre Zeyrek'e çarptı. Kazada küçük çocuk ağır yaralandı. Battalgazi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Emre Zeyrek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araç sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA