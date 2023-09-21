Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! Bir işçi hayatını kaybetti

Bağcılar Matbaacılar Sitesi’nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bağcılar Matbaacılar Sitesi’nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangın diğer işyerlerine sıçramaması için çalışmaları sürüyor.

Yangında bir işçi hayatını kaybetti, bir itfaiye erinin ise yaralandığı bildirildi.

Kaynak: İHA