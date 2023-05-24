Babala Tv’de Kılıçdaroğlu’na “İBB’den atıldım, hani namus sözü" diye sormuştu; Ozan Şimdi İBB çalışanı değilmiş

Babala TV'de İBB çalışanı olduğunu ve kovulduğunu söyleyen Ozan Şimdi'nin İBB çalışanı olmadığı ortaya çıktı.

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Babala Tv’de Kılıçdaroğlu’na “İBB’den atıldım, hani namus sözü" diye sormuştu; Ozan Şimdi İBB çalışanı değilmiş

Babala Tv’ye konuk olan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemak Kılıçdaroğlu’na “İBB’den atıldım, hani namus sözü” diye soru soran Ozan Şimdi’nin İBB çalışanı olmadığı ortaya çıktı.

İBB'den konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada "İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü 153 Çözüm Merkezi operasyonunu ihale kapsamında dışarıdan yükleniciler ile yönetmektedir. Bu kapsamda çalışan kişiler İBB personeli olmayıp ilgili işi yürüten firma kapsamında çalışmaktadırlar. Her yıl yenilenen ihale süreçleri kapsamında firma değişiklikleri olmaktadır. Ozan Şimdi de ihale kapsamında o dönem bu işi yürüten firmanın çalışanıdır. 2021 yılı sonunda yenilenen ihale ile Çözüm Merkezi işi başka bir firma tarafından yürütülmeye başlanmış, yeni firma ile Ozan Şimdi ile devam etmemiş, kişi tazminatını alarak ayrılmıştır" denildi. 

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