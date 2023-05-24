İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım esnafıyla bir araya geldi. Seçim programı kapsamında İstanbul'da yurttaşlarla buluşmaya devam eden Ekrem İmamoğlu'nun sesinin kısıldığı görüldü.

Ulaşım esnaflarına seslenen İmamoğlu "21 yıllık bir siyasi iktidar milletten güven oyu alamamıştır. Meclis'in şekli belirlenmiştir. Ancak mevcut hükümetin devamına halkımız onay vermemiştir" dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"4 yıldır İstanbullulara hizmet etmek için tüm gücümle çalıştığımı bilmenizi istiyorum.

Eksiğinin farkında olup da kapatmak için kılını kıpırdatmıyorsa bir insan ben ondan korkarım. Hele hele kamu hizmetindeyse ondan şüphe ederim. İnanın her daim kendime edindiğim yol arkadaşlarıma hep söylerim. Dert edinmeyen, rüyasında işini görmüyorsa o benim yol arkadaşım olamaz. Bu nedenle bana bu sorumluluk yeter demedim. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına evet dedim. Allah izin verirse milletimizde takdir ederse, takdir yetmiyor oy verirse daha fazla hizmet şerefine ulaşırım.

21 yıllık bir siyasi iktidar milletten güven oyu alamamıştır. Meclis'in şekli belirlenmiştir. Ancak mevcut hükümetin devamına halkımız onay vermemiştir.

Beni çok takip ediyor. Başından beri söylüyorum beni çok seviyor. Hemen diyecekler ki, kimin parasını kime veriyorsun. Vallahi de milletin parasını millete veriyorum.

Aşkım aşkım diye İstanbul'a nasıl ihanet ettiğini açıkladın. Sana İstanbul'a bir daha ihanet etme fırsatı vermeyeceğiz kardeşim.

Oy uğruna yalan söylemek, iftira atmak... Allah şahit bir kişiye bile yapmadım. Bunun adı büyük günahtır. Ben de zerre particilik, ayrımcılık yok. Ben Beylikdüzü'nde belediye başkanı oldum, dua ile işe başladım."