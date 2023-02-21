Babacan'dan Erdoğan'a tepki: Deprem bölgesine daha çok çadır göndermek için ne bekliyorsunuz?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Deprem bölgesine daha çok çadır göndermek için neyi bekliyorsunuz? Barınma sorununu çözmediğiniz için insanlar deprem tehlikesi altında hasarlı evlerine girmek zorunda kalıyor" dedi.

Babacan'dan Erdoğan'a tepki: Deprem bölgesine daha çok çadır göndermek için ne bekliyorsunuz?

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a; “Deprem bölgesine daha çok çadır göndermek için neyi bekliyorsunuz? Barınma sorununu çözmediğiniz için insanlar deprem tehlikesi altında hasarlı evlerine girmek zorunda kalıyor. Vatandaşlarımız feryat ediyor. Acilen çadır lazım, konteyner lazım” çağrısını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,  Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından deprem bölgesine çadır gönderilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yaptı. Babacan, sosyal medya hesabında Erdoğan’ı etiketleyerek şu mesajı paylaştı:

"Deprem bölgesine daha çok çadır göndermek için neyi bekliyorsunuz? Barınma sorununu çözmediğiniz için insanlar deprem tehlikesi altında hasarlı evlerine girmek zorunda kalıyor. Vatandaşlarımız feryat ediyor. Acilen çadır lazım, konteyner lazım. Recep Tayyip Erdoğan.”

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