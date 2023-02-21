Kedi kurtarmak için girdikleri yıkık binada depreme yakalandılar

Hatay'da yıkılmış bir binada da mahsur kalan kediyi kurtarmaya giden yurttaşlar depreme yakalandı.

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Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölgede şiddetli şekilde hissedildi. AFAD depremin 16 kilometre, Kandilli ise 7.7 km derinlikte olduğunu açıkladı. 

Bu depremden üç dakika sonra saat 20:07'de ise bu kez Samandağ'da, AFAD verilerine göre 5.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.  

Deprem anında eşyalarını almak için ya da soğuk nedeniyle çadır olmadığından evlerine giren insanlar enkaz altında kaldı. Şu anda birçok noktada arama-kurtarma çalışmaları sürerken 3 kişi hayatını kaybetti. 

Hatay'da yıkılmış bir binada da mahsur kalan kediyi kurtarmaya giden yurttaşlar depreme o anlarda yakalandı. Yurttaşların görüntülerde korku dolu anları görülüyor. 

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