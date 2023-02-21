Hatay'daki son depremlerde iletişim yine kesildi

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerindeki son depremler nedeniyle vatandaşlar kendi aralarında haberleşmekte güçlük çekti. Bölgedeki vatandaşlar şebekenin kesintiye uğradığını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan iletişim kesintisi bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını da etkilemiş, depremden kurtulan vatandaşlar, yakınları ile iletişim kurmakta zorlanmıştı.

İletişimdeki bu aksaklık nedeniyle hem depremzedelerin hem de bölgede arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerin tepkisini çeken GSM şirketleri önlemlerini aldığını açıklamıştı.

Bölgeden gelen ihbarlarda, iletişimde kesintilerin yaşandığı ve insanların haberleşmede sorun yaşadığı bildirildi.