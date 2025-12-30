Ayşe Tokyaz Cinayeti Duruşmasında Tansiyon Yükseldi! Katil Zanlısı Cemil Koç'un Sözleri Çıldırttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Küçükçekmece'de, 11 Temmuz'da eski polis memuru Cemil Koç (38) tarafından öldürülen ve cesedi bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin açılan dava, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşmaya müşteki Esra Tokyaz, sanık ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı. Duruşmada yoğun güvenlik önlemleri alındı.

DURUŞMA GERGİNLİKLE BAŞLADI

Duruşma salonunda taraflar hazır edildiği sırada, müşteki Esra Tokyaz sanık Cemil Koç'a dönerek, "Cemil, bugün karşında Esra var, benden çekeceğin var bugün, bittin sen. Sana Cemil mi demeliyim yoksa Cem mi?" dedi. Bunun üzerine sanık Cemil Koç ise, "Ben hepinize yeterim" cevabını verdi. Tarafları salonda bulunan Jandarma sakinleştirdi. Duruşma, tarafların yoklamalarının alınmasıyla başladı. Duruşmada sanıklar savunma yaptı.

Koç, savunmasında arabasında yedek kıyafetler bulunduğunu belirterek, "Arabamda atlet ve şort vardı. Birden fazla tişört almıştım. 2-3 tişört, 4-5 atlet aldım. Benzinlikte çöpe attığım tişört eski ve lekeli bir tişörttü. Kan lekesi yoktu. Olası bir leke varsa da darp sırasında olmuş olabilir, iğne ucu kadar bir şeydir. Bu da hayatın olağan akışına uygundur. Daha önce hiç yaşamadığım bir olaydı, ister istemez terledim, bu nedenle tişörtü çöpe attım" dedi.

'ESRA'NIN KAYDI KESİLMİŞ VE OYNANMIŞ OLABİLİR'

Esra Tokyaz'ın ifadesinin alınmasına ilişkin de savunma yapan Koç, Esra Tokyaz'ın karakterini bildiğini ve bu bilgiyi adliye personeli olan bir arkadaşından duyduğunu öne sürdü. Koç, "Personelin ismini hatırlamıyorum. Esra'nın paylaştığı kayıt kesilmiş ve oynanmıştır. Videonun incelenmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Koç, Ayşe Tokyaz ile Esra Tokyaz'ın görüşmesinden yaklaşık 15 dakika sonra ölüm olayının gerçekleştiğini iddia ederek, "Cemal ve Esra geldiğinde Ayşe vefat etmişti. O an çok panikledim. Daha sonra aklıma Uğur abiyi aramak geldi. 'Uğur abi sana ihtiyacım var, başımda bir sıkıntı var, gel' dedim. Bana 'Acil mi?' diye sordu. Acil olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı.

Uğur isimli kişinin eve girmediğini ileri süren Koç, "Dışarıda beni beklemesini söyledim. Sürekli soru sordu ama 'Sonra anlatırsın' dedi. O anki psikolojiyle Uğur abi geldi diye arayınca Ayşe'yi valize koydum. Sonrasında Uğur abiyi almak için çıktım, eve geçip konuşuruz sandım ancak eve gelmedi. Daha sonra şüphelenmiş olabilir" dedi.

'BAVULU GÖMDÜRTMEK İÇİN VERDİM'

Koç, arabanın anahtarını Necmettin isimli kişiye verdiğini belirterek, "Kendisini taksici olarak biliyorum. Meyhanede buluştuk. Bavulu birilerine gömdürsün diye ona verdim. Necmettin, 'Ben yapamam ama yapan birilerini bulabilirim' dedi" şeklinde konuştu.

'BANA BÖYLE BİR OLAYDAN BAHSETMEDİ'

11 Temmuz'da Cemal isimli kişinin kendisini aradığını söyleyen Koç, "Ayşe sendeyse söylesene' dedi. 'Üstüne vazife olmayan işlere karışma' dedim. Çünkü bir suç işlemiştim" ifadelerini kullandı.

Cemil Koç'un savunmasında 'Uğur abi' diye bahsettiği tutuklu sanık Oğuz Kal da mahkemede savunma yaptı. Oğuz Kal, Cemil Koç ile geçmişten tanışıklıkları olduğunu belirterek, "Cemil ile imam nikahlı eşimin bir soruşturma geçmişi vardı, o dönem tanıştık. Olay günü Cemil beni kayıtlı olmayan bir numaradan aradı. 'Abi yurt dışına gideceğim, acil gelir misin?' dedi. Ben de 'Gelemem, sen gel' dedim. Ancak gelmem için ısrar etti ve konum attı. Attığı konuma yakındım" dedi.

Uzun süredir Cemil Koç ile görüşmediklerini söyleyen Kal, "Neredesin diye aradı, 'Yaklaştım' dedim. Arada bir yere park etmemi istedi, 'Hayırdır?' dedim. Bana asla böyle bir olaydan bahsetmedi. Ben indim, kendi aracımı park ettim. Yurt dışına çıkacağını ve havalimanına gideceğini söyledi, kırmadım" ifadelerini kullandı.

Kal, apartmanın asansör önünde beklediğini belirterek, "Cemil bir valizle dışarı çıktı. Valizi araca yükledik. Birlikte petrole gittik. Necmettin ya da İlker isimli kişileri tanımam, bilmem. İlker'e, 'Bak ben bu adamdan şüphelendim' dedim" diye konuştu.

Savunmasının devamında, olay sonrası yaşananlara değinen Oğuz Kal, "Savunmamda da belirttiğim gibi, taksiyle ayrılmaya çalıştığımda beni takip etmeye çalıştılar. Ancak bu olaydan sonra bir daha asla konuşmadık. Ben Ayşe'yi tanımam. Ailesine de başsağlığı dilerim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

Hazırlanan iddianame Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede, sanık Cemil Koç hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Oğuz Kal'ın zanlı Cemil Koç'un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

