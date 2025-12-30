İşte Yalova'da Çatışmanın Yaşandığı Ev: Her Noktada Kurşun İzleri Var!

IŞİD'e yönelik operasyonda 3 polisin şehit düştüğü çatışmanın yaşandığı Yalova'daki hücre evi görüntülendi. Kaydedilen görüntüler çatışmanın boyutunu gözler önüne sererken, her bir köşede kurşun izleri olduğu görüldü.

İşte Yalova'da Çatışmanın Yaşandığı Ev: Her Noktada Kurşun İzleri Var!
Yalova İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir adrese dün 02.00 sıralarından operasyon düzenleyen polise, evden ateş açıldı. Çıkan çatışmada polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Sabaha kadar süren çatışmada IŞİD terör örgütü üyeliğinden iki ayrı suç kaydı bulunan Bitlis Güroymak doğumlu Zafer Umutlu (26) ile yine Güroymak doğumlu terör örgütü IŞİD üyeliğinden kaydı bulunan Hasem Sordabak’ın (28) da aralarında bulunduğu 6 terörist ölü olarak ele geçildi.

HER NOKTADA KURŞUN İZLERİ VAR

CNN Türk çatışmanın yaşandığı Yalova'daki hücre evini görüntüledi. CNN Türk Muhabiri Sinan Ağca, Soruşturmanın derinleşerek devam ettiğini belirterek 21 ilde 357 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Ağca, "Her noktada çatışmanın kurşun izlerini görüyoruz. Tamamen savaş alanına dönmüş bir noktadan bahsediyoruz. Terör örgütü mensupları yakalanacaklarını anlayınca evin üst katını ateşe verdiler. Ele geçmesini istemedikleri belgeler vardı. Çünkü burası bir hücre eviydi. Özellikle o belgelerin ele geçmemesini istemiş olabilirler. O yüzden üst katı yaktı teröristler. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve polis ekipleri müdahalesini gerçekleştirerek teröristleri etkisiz hale getirdi. Her noktada kurşun izleri var" diye konuştu.

KİMSE ONLARDAN ŞÜPHELENMEDİ

6 teröristle bağlantı olan 41 şüphelinin bugün İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alındğını aktaran Ağca, "Neden burası bir hücre evi olarak kullanıyordu? Belki burası bir geçiş güzergâhıydı. 2 gündür buradayız. Çevredeki vatandaşlar şunu söylüyor: '1 yıldan fazladır burada ikamet ediyorlar. Hatta bir kişi şunu söyledi, 'Benim patronum muhtaç insanlara yardım etmeye çok sever. Bende bunların muhtaç olduğunu düşündüm. Hatta patronuma erzak yardımında bulunalım mı? diye söyleyecektim' dedi. Çevredeki vatandaşlar hiçbir şekilde şüphelenmediklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: CNN Türk

