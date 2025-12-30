Ek İfade Veren Mehmet Akif Ersoy Yeniden Cezaevine Gönderildi

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy cezaevinden yeniden adliyeye getirildi. Ersoy'un itirafçı olacağı öne sürüldü. Ek ifadesi alınan Ersoy yeniden cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
Ek İfade Veren Mehmet Akif Ersoy Yeniden Cezaevine Gönderildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Aralık’ta tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, bugün İstanbul Adalet Sarayı’na götürülüp savcılıkta yeniden ifade verdi.

'İTİRAFÇI OLACAK' İDDİASI

Ersoy'un itirafçı olacağı iddia edildi. Ersoy, avukatları aracılığıyla etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini savcılık makamına bildirdi. Savcılık, bunun üzerine Ersoy'u bir kez daha ifadeye çağırdı.

3 saati aşkın savcılığa ifade veren Mehmet Akif Ersoy'un ifade verme işlemi bitti. Ersoy ardından yeniden cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Akif Ersoy, 11 Aralık'ta "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarıyla tutuklanmış, ardından soruşturma genişletilmişti. Habertürk'le ve Ersoy'la bağlantılı olan pek çok isim soruşturmaya dahil edilmişti.

Ersoy, ifadesinde suçlamaları reddedip kendisine siyasi operasyon yapıldığını ifade etmişti.

Son olarak sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş tutuklanmıştı.

Seyhan Avşar Yazdı: Sosyal Medya Fenomeni Taner Çağlı’nın İfadesi Mehmet Akif Ersoy’u Yakacak!Seyhan Avşar Yazdı: Sosyal Medya Fenomeni Taner Çağlı’nın İfadesi Mehmet Akif Ersoy’u Yakacak!Güncel
Mehmet Akif Ersoy Yeniden Adliyede: İfade VerecekMehmet Akif Ersoy Yeniden Adliyede: İfade VerecekGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mehmet Akif Ersoy Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
İstanbul Valiliği Duyurdu: Yılbaşı Akşamı Bu Yollar Trafiğe Kapanacak İstanbul Valiliği Duyurdu! Yılbaşında Bu Yollar Kapanacak
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İşte Erden Timur’un Tutuklanma Gerekçesi: 'Yasa Dışı Bahis Parasını Kabul Edip Aklamak' İşte Erden Timur’un Tutuklanma Gerekçesi
ÇOK OKUNANLAR
Mahkemeden CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi İçin Yeni Karar Mahkemeden CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi İçin Yeni Karar
Sigaraya Zam Geldi! 5 Ocak’tan İtibaren Geçerli Yeni Fiyatlar Belli Oldu Sigaraya Zam Geldi! 5 Ocak’tan İtibaren Geçerli Yeni Fiyatlar Belli Oldu
45 Yıldır Üretim Yapıyordu: Dev Şeker Firması İflas Etti 45 Yıldır Üretim Yapıyordu: Dev Şeker Firması İflas Etti
Bakırköy Açıklarında İki Tankerden Acil Durum Çağrısı Yapıldı! Ekipler Sevk Edildi Acil Yardım Çağrısı Yapan İki Tankerde Son Durum ne? Açıklama Geldi
O Emekliler Sıfır Zam Riskiyle Karşı Karşıya: Milyonların Uykusunu Kaçıracak Açıklama O Emekliler Sıfır Zam Riskiyle Karşı Karşıya: Milyonların Uykusunu Kaçıracak Açıklama