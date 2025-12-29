Seyhan Avşar Yazdı: Sosyal Medya Fenomeni Taner Çağlı’nın İfadesi Mehmet Akif Ersoy’u Yakacak!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın medyaya yönelik yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı verilen Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Taner Çağlı’nın İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yaptığı savunmada dikkat çeken ifadeler yer aldı. Çağlı savunmasında, daha önce verdiği ifadesini aynen tekrar ettiğini belirtti.

‘VİDEO ÇEKİMİNDE TANIŞTIK’

Yaz aylarında kendisine ait teknede yaşadığını söyleyen Çağlı, YouTube videosu çekimi için Mehmet Akif Ersoy ile yıllar önce tanıştıklarını, Ersoy’un daha sonra iki kadın arkadaşıyla birlikte teknede misafir olmak istediğini, kendisinin de bu talebi kabul ettiğini ifade etti.

‘MİSAFİRLER UYUŞTURUCU İSTEDİ’

Yaz aylarında 9 yaşındaki kızıyla birlikte teknede kaldığını belirten Çağlı, Ersoy ve beraberindeki misafirlerin alkol aldıklarını ve kendisinden uyuşturucu madde istediklerini öne sürdü. Bu duruma öfkelendiğini iddia eden Çağlı, “Onları tekneden kovdum. Uyuşturucuya karşı ciddi bir tavrım var. Bir öğretmenim. Böyle insanları ağırladığım için pişmanım. Ben uyuşturucu maddeyi görmedim ve kullanmadım. Akif’in tekneme getirdiği kızlar Dilara ve Buse’dir” dedi.

Çağlı, söz konusu kişilerin alkolün etkisi altında olduklarını düşündüğünü, yaşanan tartışmalar sonrası misafirlerin tekneyi terk etmelerini istediğini ifade etti. Olayın yaklaşık 1,5–2 yıl önce yaşandığını söyleyen Çağlı, dosyada adı geçen bazı kişileri daha önce sadece bu olay sırasında gördüğünü savundu.

Kaynak: Haber Merkezi