Mehmet Akif Ersoy Yeniden Adliyede: İfade Verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 11 Aralık’ta tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Ersoy’un savcılıkta yeniden ifade vereceği öğrenildi.

'ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTEDİ

Ersoy’un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi. İddiaya göre, Ersoy, avukatları aracılığıyla etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini savcılık makamına bildirdi. Savcılık, bunun üzerine Ersoy'u bir kez daha ifadeye çağırdı.

NE OLMUŞTU?

Ersoy, 11 Aralık'ta "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarıyla tutuklanmış, ardından soruşturma genişletilmişti. Habertürk'le ve Ersoy'la bağlantılı olan pek çok isim soruşturmaya dahil edilmişti. Ersoy, ifadesinde suçlamaları reddetmiş ve kendisine siyasi operasyon yapıldığını ifade etmişti.

Kaynak: DHA