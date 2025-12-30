200 Yıl Sonra Geri Döndü: Darwin’den Günümüze Uzanan Gizem! Floreana’da Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekvador’a bağlı Floreana Adası’nda, Charles Darwin’in 1835 yılında kayıt altına aldığı Galapagos kuş türleri yaklaşık iki asır sonra yeniden ortaya çıktı. Uzun yıllar boyunca ortadan kaybolduğu düşünülen kuşların adaya dönüşü bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.

DOĞAL DENGEYİ GERİ KAZANDIRAN PROJE

Galapagos Ulusal Parkı Müdürlüğü’nün yürüttüğü restorasyon çalışmaları kapsamında, adadaki sıçanlar ve yabani kediler bölgeden uzaklaştırıldı. Bu müdahalenin ardından Floreana Adası’nda kuş popülasyonunda belirgin bir artış yaşandı. BBC’nin haberine göre, yaklaşık 200 yıldır görülmeyen Galapagos kuş türleri de yeniden adada ortaya çıktı.

DARWİN’İN KAYIT ALTINA ALDIĞI TÜR

Söz konusu kuşlar, 1835 yılında Charles Darwin tarafından belgelenmişti. Bugün yürütülen proje; Galapagos Ulusal Parkı Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Jocotoco, Island Conservation, Charles Darwin Vakfı ve çeşitli ortakların iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

10 YILLIK HAZIRLIĞIN SONUCU

Floreana Adası’nın doğal ekosistemini eski haline döndürmeyi amaçlayan çalışmalar, yaklaşık on yıllık bir hazırlık sürecinin ardından 2023 yılının sonlarında somut adımlarla başladı. Bu süreçte adaya zarar veren istilacı türler tamamen uzaklaştırıldı.

‘FARK EDİLMEYEN BİR POPÜLASYON OLARAK HAYATTA KALMIŞ OLABİLİR’

Island Conservation bünyesinde görev yapan vahşi yaşam veterineri Paula Castaño, Galapagos kuşunun yeniden görülmesini beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirdi. Castaño, bu türün günümüze kadar küçük, gizli ve fark edilmeyen bir popülasyon halinde yaşamını sürdürmüş olabileceğini ifade etti. Kuşların adaya nasıl ve ne zaman geri döndüğü ise henüz çözülemedi.

‘OLAĞANÜSTÜ VE ANİ BİR GERİ DÖNÜŞ’

Viyana Üniversitesi’nde davranış biyoloğu olarak görev yapan ve ekibiyle birlikte 20 yıldır Floreana ve çevre adalardaki ispinoz türlerini inceleyen Sonia Kleindorfer, “Geçen yıla kadar çok nadir görülen bu türlerin aniden patlama yaşaması söz konusu” diyerek “Bu, olağanüstü ve ani bir geri dönüş” değerlendirmesinde bulundu.

VARLIĞININ TEK KANITI DARWİN’İN ÖRNEĞİYDİ

Charles Darwin Vakfı’nın baş araştırmacısı Birgit Fessl, araştırmanın en dikkat çekici sonucunun Galapagos kuşunun yeniden keşfi olduğunu vurguladı. Fessl, “Bu kuş, yüzyıllardır Floreana'da görülmemişti, varlığının tek tarihsel kanıtı, Darwin'in kendisi tarafından toplanan bir örnekti” dedi.

YENİ TÜRLER DE GERİ DÖNECEK

Devam eden proje çerçevesinde, Darwin’in Floreana’yı ziyaret ettiği dönemde adada yaşayan ancak zamanla yerel olarak nesli tükenen 12 türün önümüzdeki yıllarda yeniden adaya kazandırılması hedefleniyor. Bu türler arasında çeşitli kuşlar ile dev kaplumbağaların da bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi