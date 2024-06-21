Ayşe Ateş'ten Meral Akşener'e bayram ziyareti

Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş siyasi isimlerle görüşmelerine devam ediyor. Ayşe Ateş, Kurban Bayramı vesilesiyle İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Lideri Özgür Özel ile görüşmelerinin ardından Ateş Kurban Bayramında eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

Ateş ziyaretini sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamasında Akşener'in Sinan Ateş cinayetinin çözülmesinde destek olacağını ve yanında olduğunu belirtti.

Ayşe Ateş'in paylaşımı şu şekilde:

Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde kızlarım Bengisu ve Banuçiçek’le birlikte İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve kıymetli eşi Tuncer Beyefendi’nin hanelerine konuk olduk. Değerli Büyüklerim bizi büyük bir misafirperverlikle ağırladı. Sayın Akşener her zaman olduğu gibi bana bir abla sevgisi, kızlarıma bir anne şefkatiyle yaklaştı. İlk günden itibaren siyaset üstü gördüğü ve öyle de yaklaştığı bu alçak suikast çözülene dek her koşulda, bütün varlığıyla yanımızda olacağını yineledi.

Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde kızlarım Bengisu ve Banuçiçek’le birlikte İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve kıymetli eşi Tuncer Beyefendi’nin hanelerine konuk olduk. Değerli Büyüklerim bizi büyük bir misafirperverlikle ağırladı. Sayın Akşener her zaman… pic.twitter.com/amAkaUmUbF — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) June 21, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem