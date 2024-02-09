Aynı yerde bir hafta arayla ikinci ceset: İntihar mesajları göndermiş

Bahçelievler'de Yenibosna Merkez Mahallesi'nde boş bir arazide ceset bulundu. İddiaya göre, işten eve gitmek üzere boş araziden geçen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kimliği henüz öğrenilemeyen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedeni bulunan gencin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, kısa bir süre sonra Özlem Akyel polis merkezine gelerek oğlu Can Muhammet Akyel’in kendisine intihar içerikli veda mesajı attığını ve oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi.

ANNESİNE İNTİHAR MESAJI GÖNDERMİŞ!

Yapılan incelemeler sonucu cansız bedeni bulunan şahsın 2005 doğumlu Can Muhammet Akyel olduğu tespit edildi. Annesine Whatsapp uygulaması üzerinden intihar mesajı gönderen Akyel’in zehirli bir madde alarak intihar ettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek.

AYNI YERDE BİR HAFTA ARAYLA İKİNCİ CESET!

Öte yandan 1 Şubat Perşembe günü de aynı arazide kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulunmuştu.